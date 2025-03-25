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На всякий случай: РФ и США обсудили выход из договоренностей по энергообъектам

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Мир

Согласно информации, поступившей из Кремля, представители России и Соединенных Штатов провели консультации по вопросу безопасности энергетических объектов.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Обсуждалась возможность введения временного запрета на атаки против соответствующей инфраструктуры на территории России и Украины.

Стороны пришли к пониманию о необходимости разработать конкретные шаги для выполнения потенциальных договоренностей на высшем уровне. Предполагается, что такой режим может быть введен с 18 марта 2025 года на срок в 30 дней. В дальнейшем этот период может быть продлен. Важным элементом обсуждения стал механизм выхода из соглашения, если одна из стран-участниц не будет придерживаться взятых на себя обязательств.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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