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Черноморская инициатива: смысл и значение для мира

1:04
Мир

"Черноморская инициатива" направлена на обеспечение безопасности судоходства в Черном море, строго запрещая применение силы и использование коммерческих судов в военных целях.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

В рамках инициативы обе стороны договорились о проведении контролируемых досмотров судов, чтобы предотвратить их возможное вовлечение в боевые действия.

Также было отмечено, что в соответствии с соглашением президентов России и США, предприняты меры для реализации предложенной инициативы. По информации из официального заявления, обсуждаемые меры включают организацию надлежащего контроля за судами, что должно способствовать недопущению нарушений в морской сфере.

Переговоры между представителями России и США состоялись в Эр-Рияде, начавшись в понедельник около 10:00 по московскому времени и завершаясь поздно вечером. Российскую делегацию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советник директора ФСБ Сергеем Беседой.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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