Черноморская инициатива: смысл и значение для мира

"Черноморская инициатива" направлена на обеспечение безопасности судоходства в Черном море, строго запрещая применение силы и использование коммерческих судов в военных целях.
В рамках инициативы обе стороны договорились о проведении контролируемых досмотров судов, чтобы предотвратить их возможное вовлечение в боевые действия.
Также было отмечено, что в соответствии с соглашением президентов России и США, предприняты меры для реализации предложенной инициативы. По информации из официального заявления, обсуждаемые меры включают организацию надлежащего контроля за судами, что должно способствовать недопущению нарушений в морской сфере.
Переговоры между представителями России и США состоялись в Эр-Рияде, начавшись в понедельник около 10:00 по московскому времени и завершаясь поздно вечером. Российскую делегацию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советник директора ФСБ Сергеем Беседой.
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.
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