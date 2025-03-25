Разблокировка банков: раскрыто, когда черноморская инициатива вступит в силу

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Реализация "Черноморской инициативы" станет возможной только после отмены санкций, наложенных на Россельхозбанк.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк

Такой вывод следует из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля по итогам встречи российских и американских экспертных групп.

Как сообщается на сайте Кремля, в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и США, стороны пришли к соглашению о реализации "Черноморской инициативы". Данная инициатива предусматривает обеспечение безопасности судоходства в Черном море, отказ от применения силы и предотвращение использования торговых судов в военных целях.

Контроль за соблюдением этих мер планируется осуществлять посредством досмотра таких судов. Однако вступление договоренности в силу обусловлено выполнением ряда условий. Одним из ключевых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

В заявлении, размещенном на кремлевском сайте, уточняется, что пункты, касающиеся "Черноморской инициативы" и восстановления доступа российского экспорта, начнут действовать только после отмены санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых учреждений, обеспечивающих операции по международной торговле продовольствием (включая рыбную продукцию) и удобрениями. Кроме того, необходимо их подключение к системе SWIFT и открытие соответствующих корреспондентских счетов.

Российско-американские переговоры, начавшиеся в Эр-Рияде в понедельник около 10:00 по московскому времени, завершились поздно вечером. Российскую делегацию на встрече возглавляли Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Уточнения

АО "Российский сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") - универсальный коммерческий банк со 100 % государственным участием.

