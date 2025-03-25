Помощь приветствуется: третьи страны и их участие в переговорах РФ и США

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки выразили признательность за содействие других государств, направленное на выполнение соглашений в области энергетики и морского пространства.
Об этом говорится в итоговом заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, по результатам встречи экспертных групп двух стран.
Встреча российских и американских представителей началась в понедельник в Эр-Рияде приблизительно в 10 утра по московскому времени и продлилась до позднего вечера. Российскую сторону на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и Сергей Беседа, занимающий должность советника директора Федеральной службы безопасности.
В опубликованном документе подчеркивается, что и Москва, и Вашингтон позитивно оценивают инициативы третьих стран, способствующие претворению в жизнь достигнутых договоренностей, касающихся энергетической и морской отраслей.
Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд.
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