Помощь приветствуется: третьи страны и их участие в переговорах РФ и США

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Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки выразили признательность за содействие других государств, направленное на выполнение соглашений в области энергетики и морского пространства.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Об этом говорится в итоговом заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, по результатам встречи экспертных групп двух стран.

Встреча российских и американских представителей началась в понедельник в Эр-Рияде приблизительно в 10 утра по московскому времени и продлилась до позднего вечера. Российскую сторону на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и Сергей Беседа, занимающий должность советника директора Федеральной службы безопасности.

В опубликованном документе подчеркивается, что и Москва, и Вашингтон позитивно оценивают инициативы третьих стран, способствующие претворению в жизнь достигнутых договоренностей, касающихся энергетической и морской отраслей.

Уточнения

Эр-Рия́д — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд.

