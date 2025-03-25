Секреты не ушли: нацразведка США оценила добавление журналиста в секретный чат

Глава национальной разведки Тулси Габбард выступила с заявлением, что в групповом чате высокопоставленных американских чиновников, переписка из которого стала достоянием общественности, не содержалось никаких секретных данных.
Ранее Джеффри Голдберг, редактор издания Atlantic, сообщал, что 11 марта ему поступил запрос на подключение в мессенджере Signal. Приняв запрос, журналист, по его словам, оказался в чате, предназначенном для обсуждения атак на йеменское движение "Ансар Алла" (хуситов), контролирующее север страны.
Голдберг утверждал, что в группе, именуемой "Хуситы ПК тесная группа", велась "интересная дискуссия по вопросам политики", в которой участвовали аккаунты, предположительно принадлежащие вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, руководителю Министерства обороны Питу Хегсету и советнику по национальной безопасности Белого дома Майку Уолтцу.
В ходе слушаний в Сенате Габбард подчеркнула, что, по ее словам, никаких секретных материалов участники чата не распространяли. Она повторила этот тезис для большей убедительности.
The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне.
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