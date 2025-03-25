Секреты не ушли: нацразведка США оценила добавление журналиста в секретный чат

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Глава национальной разведки Тулси Габбард выступила с заявлением, что в групповом чате высокопоставленных американских чиновников, переписка из которого стала достоянием общественности, не содержалось никаких секретных данных.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Ранее Джеффри Голдберг, редактор издания Atlantic, сообщал, что 11 марта ему поступил запрос на подключение в мессенджере Signal. Приняв запрос, журналист, по его словам, оказался в чате, предназначенном для обсуждения атак на йеменское движение "Ансар Алла" (хуситов), контролирующее север страны.

Голдберг утверждал, что в группе, именуемой "Хуситы ПК тесная группа", велась "интересная дискуссия по вопросам политики", в которой участвовали аккаунты, предположительно принадлежащие вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, руководителю Министерства обороны Питу Хегсету и советнику по национальной безопасности Белого дома Майку Уолтцу.

В ходе слушаний в Сенате Габбард подчеркнула, что, по ее словам, никаких секретных материалов участники чата не распространяли. Она повторила этот тезис для большей убедительности.

Уточнения

The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне.

