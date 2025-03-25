США и Россия обеспечат безопасное судоходство и исключат применение силы в Чёрном море
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США и Россия накануне договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море и исключить применение силы.
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп
Об этом заявил Белый дом, выложив на сайте итоги вчерашних переговоров.
Другие важные заявления со встречи в Саудовской Аравии:
- США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений;
- Вашингтон также намерен содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрения;
- США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по объектам украинской и российской энергетической инфраструктуры;
- Белый дом считает, что РФ владеет инициативой в украинском конфликте и движется к достижению выгодных условий урегулирования.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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