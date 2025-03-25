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США и Россия обеспечат безопасное судоходство и исключат применение силы в Чёрном море

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Мир

США и Россия накануне договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море и исключить применение силы.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Об этом заявил Белый дом, выложив на сайте итоги вчерашних переговоров.

Другие важные заявления со встречи в Саудовской Аравии:

  • США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений;
  • Вашингтон также намерен содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрения;
  • США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по объектам украинской и российской энергетической инфраструктуры;
  • Белый дом считает, что РФ владеет инициативой в украинском конфликте и движется к достижению выгодных условий урегулирования.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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