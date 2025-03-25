Залог стабильности: РФ готова продолжать диалог с США

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью Первому каналу, что Россия считает необходимым восстановить диалог с США в вопросах стратегической стабильности.
По его мнению, для эффективной работы по этому направлению следует опираться на принципы, которые ранее легли в основу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Лавров также подчеркнул, что восстановление двустороннего общения возможно лишь при условии возвращения к тем базовым нормам, на которых строился прежний режим переговоров. Он отметил, что несмотря на текущую доктринальную враждебность сторон, Россия готова выйти на стол переговоров по любым вопросам сотрудничества.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.
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