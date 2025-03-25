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Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что при подготовке к переговорам в Эр-Рияде, в которых участвовали делегации России и США, создавалось впечатление о намерении американской стороны распределить представителей так, чтобы российские и украинские чиновники располагались в отдельных залах.

Сергей Лавров
Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сергей Лавров

Такая стратегия, по мнению Лаврова, предполагала проведение чередующейся консультационной дипломатии с последующим оформлением общего документа.

В интервью для Первого канала он отметил, что предварительные контакты с Вашингтоном дали основание полагать, что американцы стремились создать условия для обмена мнениями между украинскими и российскими делегатами, рассаживая их в соседних помещениях. Лавров добавил, что подобная схема не представлялась чем-то принципиально секретным.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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