Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что при подготовке к переговорам в Эр-Рияде, в которых участвовали делегации России и США, создавалось впечатление о намерении американской стороны распределить представителей так, чтобы российские и украинские чиновники располагались в отдельных залах.
Такая стратегия, по мнению Лаврова, предполагала проведение чередующейся консультационной дипломатии с последующим оформлением общего документа.
В интервью для Первого канала он отметил, что предварительные контакты с Вашингтоном дали основание полагать, что американцы стремились создать условия для обмена мнениями между украинскими и российскими делегатами, рассаживая их в соседних помещениях. Лавров добавил, что подобная схема не представлялась чем-то принципиально секретным.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.
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