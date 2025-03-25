Предвестник конфликта: Америка фиксирует увеличение военной мощи КНР

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Согласно ежегодному докладу американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах, представленному недавно, Соединенные Штаты фиксируют усиление военного потенциала Пекина.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

Особое внимание в документе уделяется подготовке Китая к возможному конфликту с США из-за ситуации вокруг Тайваня.

В отчете указывается, что китайские вооруженные силы активно модернизируются, развивая передовые направления. Среди них упоминаются гиперзвуковые системы вооружений, стелс-авиация, современные субмарины, а также продвинутые возможности для ведения операций в космосе и киберпространстве. Отмечается и увеличение арсенала ядерного оружия.

Аналитики полагают, что, хотя Пекин и заинтересован в поддержании позитивных связей с Вашингтоном для продвижения своих интересов и избежания прямого столкновения, он одновременно наращивает военную мощь. По мнению авторов доклада, это делается отчасти с целью получить преимущество в случае военного противостояния с Соединенными Штатами, которое может возникнуть на почве стремления КНР к объединению с Тайванем.

Кроме того, документ констатирует расширение военного присутствия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особо подчеркивается активность Пекина в спорных морских зонах, таких как Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.

