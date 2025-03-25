Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стать мощным бодибилдером помогут 4 приёма: вы добьётесь результатов без тяжелых весов
Смелые комбинации цветов в макияже, которые должны быть у вас в арсенале этой весной
Кулинарный соблазн, который портит технику — что не стоит жарить в аэрогриле, даже если очень хочется
ТОП-5 советских грузовиков с наилучшей обзорностью  
Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом

Предвестник конфликта: Америка фиксирует увеличение военной мощи КНР

1:29
Мир

Согласно ежегодному докладу американского разведывательного сообщества о глобальных угрозах, представленному недавно, Соединенные Штаты фиксируют усиление военного потенциала Пекина.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Особое внимание в документе уделяется подготовке Китая к возможному конфликту с США из-за ситуации вокруг Тайваня.

В отчете указывается, что китайские вооруженные силы активно модернизируются, развивая передовые направления. Среди них упоминаются гиперзвуковые системы вооружений, стелс-авиация, современные субмарины, а также продвинутые возможности для ведения операций в космосе и киберпространстве. Отмечается и увеличение арсенала ядерного оружия.

Аналитики полагают, что, хотя Пекин и заинтересован в поддержании позитивных связей с Вашингтоном для продвижения своих интересов и избежания прямого столкновения, он одновременно наращивает военную мощь. По мнению авторов доклада, это делается отчасти с целью получить преимущество в случае военного противостояния с Соединенными Штатами, которое может возникнуть на почве стремления КНР к объединению с Тайванем.

Кроме того, документ констатирует расширение военного присутствия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особо подчеркивается активность Пекина в спорных морских зонах, таких как Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии
Экономика и бизнес
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии Аудио 
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Смелые комбинации цветов в макияже, которые должны быть у вас в арсенале этой весной
Кулинарный соблазн, который портит технику — что не стоит жарить в аэрогриле, даже если очень хочется
ТОП-5 советских грузовиков с наилучшей обзорностью  
Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации?
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом
Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.