Единственная шутка — ты: в Америке осадили журналистку за насмешку над Путиным

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Американский аналитик Скотт Риттер подверг резкой критике журналистку Кристиан Аманпур.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

По его мнению, возмущение, которое она выразила в ответ на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к российскому лидеру, было излишним.

На прошлой неделе в интервью Такеру Карлсону спецпредставитель президента США отметил, что ему импонирует поведение российской власти, поскольку, по его заверениям, президент Владимир Путин проявил полную искренность во время беседы. В ответ на эти слова Аманпур не смогла скрыть своё недоумение, усомнившись в серьезности сказанного.

На ее вопрос "Это что, шутка?" Риттер ответил "единственная шутка — это ты".

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

