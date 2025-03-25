Единственная шутка — ты: в Америке осадили журналистку за насмешку над Путиным

Американский аналитик Скотт Риттер подверг резкой критике журналистку Кристиан Аманпур.
По его мнению, возмущение, которое она выразила в ответ на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к российскому лидеру, было излишним.
На прошлой неделе в интервью Такеру Карлсону спецпредставитель президента США отметил, что ему импонирует поведение российской власти, поскольку, по его заверениям, президент Владимир Путин проявил полную искренность во время беседы. В ответ на эти слова Аманпур не смогла скрыть своё недоумение, усомнившись в серьезности сказанного.
На ее вопрос "Это что, шутка?" Риттер ответил "единственная шутка — это ты".
Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.
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