Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залог стабильности: РФ готова продолжать диалог с США
Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США
Миллионы наночастиц: что выделяют чайные пакетики и стоит ли этого бояться
Предвестник конфликта: Америка фиксирует увеличение военной мощи КНР
Не желают умирать: Украина фиксирует рекордное уклонение от мобилизации
Угроза под прикрытием: как распознать и обезвредить сорняк до вторжения
Судоходству быть: Россия и США добились соглашения по Черному морю
Ваш питомец пометил уголок? Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха раз и навсегда
Врач раскрыла секрет: какой лук полезнее для кишечника и иммунитета — красный или белый

Единственная шутка — ты: в Америке осадили журналистку за насмешку над Путиным

0:47
Мир

Американский аналитик Скотт Риттер подверг резкой критике журналистку Кристиан Аманпур.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

По его мнению, возмущение, которое она выразила в ответ на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о доверии к российскому лидеру, было излишним.

На прошлой неделе в интервью Такеру Карлсону спецпредставитель президента США отметил, что ему импонирует поведение российской власти, поскольку, по его заверениям, президент Владимир Путин проявил полную искренность во время беседы. В ответ на эти слова Аманпур не смогла скрыть своё недоумение, усомнившись в серьезности сказанного.

На ее вопрос "Это что, шутка?" Риттер ответил "единственная шутка — это ты".

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США
Не желают умирать: Украина фиксирует рекордное уклонение от мобилизации
Угроза под прикрытием: как распознать и обезвредить сорняк до вторжения
Судоходству быть: Россия и США добились соглашения по Черному морю
Ваш питомец пометил уголок? Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха раз и навсегда
Врач раскрыла секрет: какой лук полезнее для кишечника и иммунитета — красный или белый
Отсутствие угрозы: США не видят начала ядерной программы Ирана
Дана Борисова рассказала об отношениях со своим возлюбленным
Нерушимый союз: стала известна оценка США дружбы между РФ, КНДР, Китаем и Ираном
Жерар Депардье на скамье подсудимых: подробности обвинений в сексуальных домогательствах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.