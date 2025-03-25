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Дурной знак: стало известно значение секретной переписки, куда добавили журналиста

1:53
Мир

Недавно стала известна утекшая переписка высокопоставленных сотрудников Белого дома, содержание которой вызывает серьёзные опасения по поводу будущего отношений с Европой.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Об этом сообщили в Times, ссылаясь на мнения европейских дипломатов, пожелавших остаться неназванными.

В одном из обсуждений атак по хуситам в Йемене один из вице-президентов США выразил недовольство тем, что федеральным органам приходится вновь привлекать Европу к участию в подобных операциях.

Министр обороны подтвердил, что разделяет это негодование, считая нынешнюю ситуацию плачевной. Также советник по национальной безопасности сообщил, что Соединённые Штаты намерены подсчитать расходы на проведение операции и, в соответствии с указаниями президента Трампа, переложить их на европейских партнёров.

Утечка документов дала основание для выводов, что комментарии о "европейском нахлебничестве" могут стать дурным знаком для американско-европейских отношений. Один из европейских дипломатов охарактеризовал подход Трампа как механизм извлечения прибыли в рамках глобальной торговой системы за счёт всех участников.

Ранее президент США утверждал, что никакой информации о спорной публикации в журнале Atlantic у него нет. По словам редактора Джеффри Голдберга, 11 марта он получил запрос через мессенджер Signal, в результате чего оказался в закрытом чате, посвящённом обсуждению ударов по движению "Ансар Алла", ассоциируемому с хуситами в северном Йемене.

В группе, название которой ссылалось на хуситов, шла оживлённая политическая дискуссия с участием аккаунтов, связанных с вице-президентом, главой Пентагона и советником по национальной безопасности Белого дома.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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