Дело Трампа: профсоюзы США пошли войной на президента

В Соединенных Штатах разгорается юридический конфликт вокруг инициативы президента Дональда Трампа, направленной на упразднение Министерства образования.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Как стало известно из судебных материалов, на которые ссылается агентство Bloomberg, влиятельные профсоюзы учителей и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) выступили с исковыми заявлениями против администрации главы государства.

Причиной обращения в суд стал указ, подписанный Трампом 20 марта, который запустил процесс ликвидации Министерства образования, просуществовавшего более 45 лет.

Сразу две группы подали иски: Национальная ассоциация образования (NEA) совместно с NAACP обратились в суд штата Мэриленд, а Федерация американских учителей (AFT) — в федеральный суд Массачусетса. Ответчиками по обоим искам выступают сам президент и глава образовательного ведомства Линда Макмэхон. Ранее подобные претензии были выдвинуты рядом штатов, находящихся под управлением Демократической партии.

В исковом заявлении, поданном в федеральный суд Мэриленда, истцы утверждают, что действия администрации президента фактически являются ликвидацией министерства посредством президентского указа. По информации Bloomberg, с момента начала второго срока Трампа штат ведомства сократился почти наполовину, причем только в марте работы лишились свыше 1,3 тысячи человек.

Истцы заявляют, что уже аннулированы контракты и гранты на общую сумму не менее 1,5 миллиарда долларов, предназначенные для научных исследований, подготовки педагогических кадров и программ по привлечению новых учителей.

В документах также упоминается о намерении Белого дома делегировать управление студенческими займами, совокупный объем которых достигает 1,6 триллиона долларов, Администрации малого бизнеса. Программы поддержки учащихся с ограниченными возможностями планируется передать в ведение Министерства здравоохранения.

Ранее Стивен Миллер, заместитель руководителя аппарата Белого дома, пояснил, что президентский указ о расформировании Министерства образования нацелен на максимальное сокращение штата сотрудников и передачу высвобождающихся финансовых ресурсов на уровень штатов. Миллер отметил, что, несмотря на необходимость одобрения Конгрессом решения о ликвидации министерства, минимальный уровень численности его сотрудников никогда не регламентировался.

В марте Линда Макмэхон в своем интервью телеканалу Fox News сообщила, что грядущие масштабные сокращения персонала Министерства образования являются начальным этапом полного упразднения ведомства. Ранее ведомство сообщало о сокращении численности персонала на 50%, в результате чего из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Президент Трамп, выражавший недовольство результатами американской системы образования, прежде высказывал угрозы о полном закрытии министерства.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

