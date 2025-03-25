Ошибка Байдена: стала известна главная проблема президентства Байдена

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Сергей Лавров высказал мнение, что бывший президент США Джо Байден допустил серьёзный просчёт, когда настойчиво предлагал включить Украину в состав НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джо Байден

По словам Лаврова, тем самым Байден не пожелал прислушаться к мнению Российской Федерации и создал для неё неприемлемые угрозы.

В интервью Первому каналу Лавров подчеркнул, что действия Байдена по этому вопросу были ошибочными и привели к возникновению напряжённости в отношениях между Россией и Западом.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

