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Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Первым каналом высказал мнение, что Америка осознает: только Вашингтон может повлиять на Киев.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Он подчеркнул, что только приказ США может заставить Киев прекратить террористические атаки, направленные против России. 

По его словам, Вашингтон не может отрицать свою роль в урегулировании конфликта, так как именно он оказывает ключевое влияние на решения украинских властей. Лавров подчеркнул, что сокращение напряженности зависит от действий западных партнеров, которые способны потребовать от Киева соблюдения норм безопасности.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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