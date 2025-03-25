Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция европейских стран противоречит подходам администрации Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

В интервью Первому каналу министр отметил, что команда Трампа, включая самого президента, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, четко обозначила параметры предварительных переговоров о завершении кризиса.

По словам Лаврова, Европа сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами, которые частично связаны с политикой предыдущей администрации США. Он подчеркнул, что Джо Байден фактически вынудил европейские страны вступить в экономическое противостояние с Россией, что негативно сказалось на их благосостоянии.

Министр также обратил внимание на агрессивную риторику европейских лидеров. По его мнению, их требования продолжать вооружать Украину и не обсуждать ее вступление в НАТО и ЕС продиктованы желанием угодить США. Лавров отметил, что такая позиция лишь усугубляет напряженность и отдаляет перспективы мирного урегулирования.

Он добавил, что Европа, следуя указаниям Вашингтона, фактически игнорирует собственные интересы. По словам главы МИД, это проявляется в отказе от диалога с Россией и продолжении санкционной политики, которая вредит европейской экономике.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

