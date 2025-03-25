Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сможет получить гарантии безопасности от Украины только в случае прямого указания США Владимиру Зеленскому.
В интервью Первому каналу министр подчеркнул, что предыдущие договоренности с Киевом показали их ненадежность. По его мнению, единственным способом обеспечить соблюдение обязательств Украиной является прямое распоряжение Вашингтона ее руководству.
Лавров отметил, что США осознают свою ключевую роль в прекращении террористических актов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России. Он выразил уверенность, что без вмешательства американских властей добиться позитивных изменений в действиях Киева невозможно.
Министр также акцентировал внимание на необходимости четких и юридически обязывающих гарантий. По его словам, Россия не может полагаться исключительно на устные обещания украинской стороны, учитывая опыт нарушения предыдущих соглашений.
В контексте текущей ситуации Лавров подчеркнул важность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что именно США обладают реальным влиянием на принятие решений в Киеве, что делает их участие в переговорах критически важным.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
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