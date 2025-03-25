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Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины

1:23
Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сможет получить гарантии безопасности от Украины только в случае прямого указания США Владимиру Зеленскому.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

В интервью Первому каналу министр подчеркнул, что предыдущие договоренности с Киевом показали их ненадежность. По его мнению, единственным способом обеспечить соблюдение обязательств Украиной является прямое распоряжение Вашингтона ее руководству.

Лавров отметил, что США осознают свою ключевую роль в прекращении террористических актов и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России. Он выразил уверенность, что без вмешательства американских властей добиться позитивных изменений в действиях Киева невозможно.

Министр также акцентировал внимание на необходимости четких и юридически обязывающих гарантий. По его словам, Россия не может полагаться исключительно на устные обещания украинской стороны, учитывая опыт нарушения предыдущих соглашений.

В контексте текущей ситуации Лавров подчеркнул важность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что именно США обладают реальным влиянием на принятие решений в Киеве, что делает их участие в переговорах критически важным.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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