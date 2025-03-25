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Наша инициатива: Лавров раскрыл, на что готова пойти РФ в конфликте с Украиной

1:14
Мир

Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в формате, учитывающем интересы всех сторон.

Сергей Лавров
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По его словам, этот вопрос стал одним из приоритетных на переговорах в Эр-Рияде.

Глава МИД подчеркнул, что Москва не может доверять заявлениям Владимира Зеленского. Он отметил необходимость создания предсказуемого рынка зерновых и удобрений, где Россия не сталкивалась бы с искусственными ограничениями. По словам Лаврова, это важно не только для защиты экономических интересов страны, но и для обеспечения продовольственной безопасности африканских государств.

Министр добавил, что российская сторона настаивает на прозрачных механизмах, исключающих политическое давление. Он напомнил, что предыдущие договоренности часто нарушались, что подрывало доверие к партнерам.

Лавров также акцентировал внимание на гуманитарном аспекте зерновой сделки. По его мнению, ее реализация должна способствовать стабилизации цен на мировых рынках и предотвращению голода в уязвимых регионах.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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