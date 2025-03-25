Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
Наша инициатива: Лавров раскрыл, на что готова пойти РФ в конфликте с Украиной
Жирафы Ротшильда заглянут в ваше окно: уникальный отель в Кении дарит невероятный опыт
Боль и тяжесть: существенные изменения в ходе украинского конфликта
С утра до поздней ночи: как прошёл первый серьёзный раунд переговоров Москвы и Вашингтона
Взрослым — биометрию, детям — проблему: Эстония перекрывает россиянам путь домой
Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве
Три хитрости для квартиры-студии: как увеличить пространство без волшебства

Ведомый Лондоном. Киев специально саботирует все решения по переговорам

0:43
Мир

Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров должен был прокомментировать вчерашние переговоры РФ и США.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Однако стало понятно, что никакого доклада не будет, а следующая встреча состоится во вторник. Затем, наверное, в другой вторник и так далее, и ничего так и не произойдёт, пишет портал Win/Win.

Зеленский якобы не контролирует ту часть армии, которая состоит из националистов, а также польских и грузинских наёмников под командованием Лондона. Не может и не хочет, пишет ресурс.

Владимир Зеленский тянет время, проворачивая информоперации по дискредитации Дональда Трампа и его администрации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Последние материалы
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
В США оценили умелые действия России с золотым запасом
Газ, темнота и пять суток под землёй: бойцы спецназа Ахмат рассказали об операции Поток в Курской области и ожогах лёгких
Наша инициатива: Лавров раскрыл, на что готова пойти РФ в конфликте с Украиной
Жирафы Ротшильда заглянут в ваше окно: уникальный отель в Кении дарит невероятный опыт
Боль и тяжесть: существенные изменения в ходе украинского конфликта
С утра до поздней ночи: как прошёл первый серьёзный раунд переговоров Москвы и Вашингтона
Взрослым — биометрию, детям — проблему: Эстония перекрывает россиянам путь домой
Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве
Три хитрости для квартиры-студии: как увеличить пространство без волшебства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.