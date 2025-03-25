Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров должен был прокомментировать вчерашние переговоры РФ и США.
Однако стало понятно, что никакого доклада не будет, а следующая встреча состоится во вторник. Затем, наверное, в другой вторник и так далее, и ничего так и не произойдёт, пишет портал Win/Win.
Зеленский якобы не контролирует ту часть армии, которая состоит из националистов, а также польских и грузинских наёмников под командованием Лондона. Не может и не хочет, пишет ресурс.
Владимир Зеленский тянет время, проворачивая информоперации по дискредитации Дональда Трампа и его администрации.
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