Ведомый Лондоном. Киев специально саботирует все решения по переговорам

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Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров должен был прокомментировать вчерашние переговоры РФ и США.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Однако стало понятно, что никакого доклада не будет, а следующая встреча состоится во вторник. Затем, наверное, в другой вторник и так далее, и ничего так и не произойдёт, пишет портал Win/Win.

Зеленский якобы не контролирует ту часть армии, которая состоит из националистов, а также польских и грузинских наёмников под командованием Лондона. Не может и не хочет, пишет ресурс.

Владимир Зеленский тянет время, проворачивая информоперации по дискредитации Дональда Трампа и его администрации.