Киев уже получил бумаги, которые утвердили Кремль и Белый дом

Переговоры в Эр-Рияде 12 часов шли между РФ и США, которые утверждали компромиссное решение.
Украина же в переговорах — условный игрок. Цель Киева — затягивать процесс, пишет ТК "Легитимный".
То, о чём договорились русские и американцы, не очень понравилось Зеленскому, однако он предупреждён, что отказываться нельзя, нельзя и затягивать с ответом. Тем более, что украинская группа там только для декорации.
Киев уже получил "бумаги", которые Москва и Вашингтон утвердили. Всю эту ночь Банковая думала и вела консультации с британскими кураторами, о том, как действовать. Все ждут, что Киев с Лондоном придумали.
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