Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешите покупать новые полотенца: вот простой способ спасти старые с помощью глицерина
Секреты здоровья женщин: упражнения Кегеля помогают не только в восстановлении после родов
Разогреваете еду не так? Вот почему это может закончиться болезнью
Москвич отдал $330 тысяч за 30 млн: как он попал на удочку мошенника
Всё о крыжовнике: от выбора сорта до получения сладких ягод
Разговор без права на ошибку: что хочет услышать ГАИ в ответ на свои вопросы
Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны
Забудьте про гантели: это упражнение работает не хуже, но безопаснее
Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём

Жизнь в этой стране ЕС к 2030 году станет похожей на ад, — JRF

1:12
Мир

Уровень жизни британских семей к 2030 году снизится, причем доходы семей с самыми низкими доходами будут снижаться в два раза быстрее, чем у людей со средним и высоким уровнем дохода. Такой прогноз сделал фонд Джозефа Раунтри (JRF).

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Экономический анализ вызвал серьезные вопросы по обещаниям главного радетеля за Украину Кира Стармера об улучшении условий жизни работающих британцев.

Мрачный экономический анализ представят перед тем, как канцлер Рейчел Ривз выступит со своим весенним заявлением, в котором она объявит о новых сокращениях государственных расходов, а не об увеличении заимствований или повышении налогов, пишет The Observer.

Депутаты-лейбористы в Британии переживают на счёт плана властей собрать около 5 млрд фунтов стерлингов за счет сокращения пособий, в том числе для инвалидов, пишет The Observer.

Анализ JRF основан на реалистичном предположении, что Управление по бюджетной ответственности изменит прогнозы в соответствии с мнением Банка Англии и других основных прогнозистов, когда обнародует их в среду.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание
Новости спорта
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание Аудио 
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Последние материалы
Москвич отдал $330 тысяч за 30 млн: как он попал на удочку мошенника
Разговор без права на ошибку: что хочет услышать ГАИ в ответ на свои вопросы
Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны
Забудьте про гантели: это упражнение работает не хуже, но безопаснее
Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём
Не нужны ни гантели, ни тренер — вот как добиться стройного тела дома
Цифровой прорыв России! Москва диктует новые тренды — эксперт раскрыл секрет успеха
Мошки атаковали итальянский Орбетелло! Туристический сезон на грани срыва
Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.