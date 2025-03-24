Жизнь в этой стране ЕС к 2030 году станет похожей на ад, — JRF

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Уровень жизни британских семей к 2030 году снизится, причем доходы семей с самыми низкими доходами будут снижаться в два раза быстрее, чем у людей со средним и высоким уровнем дохода. Такой прогноз сделал фонд Джозефа Раунтри (JRF).

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Экономический анализ вызвал серьезные вопросы по обещаниям главного радетеля за Украину Кира Стармера об улучшении условий жизни работающих британцев.

Мрачный экономический анализ представят перед тем, как канцлер Рейчел Ривз выступит со своим весенним заявлением, в котором она объявит о новых сокращениях государственных расходов, а не об увеличении заимствований или повышении налогов, пишет The Observer.

Депутаты-лейбористы в Британии переживают на счёт плана властей собрать около 5 млрд фунтов стерлингов за счет сокращения пособий, в том числе для инвалидов, пишет The Observer.

Анализ JRF основан на реалистичном предположении, что Управление по бюджетной ответственности изменит прогнозы в соответствии с мнением Банка Англии и других основных прогнозистов, когда обнародует их в среду.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

