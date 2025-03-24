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Указал на место: в США жестко отреагировали на критику со стороны Украины

1:13
Мир

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в решения США.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Такое мнение он выразил, комментируя призыв депутата Верховной рады Александра Мережко исключить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа из переговорного процесса по Украине.

Риттер подчеркнул, что Киев не может накладывать вето на действия Вашингтона. Его реакция последовала после того, как Мережко подверг критике заявления Уиткоффа, сделанные в интервью Такеру Карлсону. В ходе беседы спецпосланник рассказал о переговорах по статусу новых российских регионов, возможном проведении выборов на Украине и своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мережко счел эти высказывания недопустимыми и заявил, что Уиткофф должен быть отстранен от переговоров. Сам американский дипломат, комментируя ситуацию, отметил, что ключевым вопросом остается международное признание новых российских территорий, в том числе со стороны Украины. Он также добавил, что для президента Владимира Зеленского этот вопрос связан с его политическим будущим.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший  — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998), колумнист The Huffington Post (2014-2017). Американец немецкого происхождения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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