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Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине

Мир

Тэмми Брюс заявила, что введение моратория на удары в Черном море рассматривается как предварительный шаг к заключению полноценного соглашения о прекращении огня на Украине.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Основной целью этого решения является восстановление торговых маршрутов в регионе.

На брифинге она отметила, что переговорные группы проводят встречи в Саудовской Аравии, где обсуждают возможность расширения режима прекращения огня, включая Черное море, как часть усилий по достижению всеобъемлющего мирного соглашения.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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