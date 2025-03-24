Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине

Тэмми Брюс заявила, что введение моратория на удары в Черном море рассматривается как предварительный шаг к заключению полноценного соглашения о прекращении огня на Украине.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Основной целью этого решения является восстановление торговых маршрутов в регионе.

На брифинге она отметила, что переговорные группы проводят встречи в Саудовской Аравии, где обсуждают возможность расширения режима прекращения огня, включая Черное море, как часть усилий по достижению всеобъемлющего мирного соглашения.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

