Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине

Тэмми Брюс заявила, что введение моратория на удары в Черном море рассматривается как предварительный шаг к заключению полноценного соглашения о прекращении огня на Украине.
Основной целью этого решения является восстановление торговых маршрутов в регионе.
На брифинге она отметила, что переговорные группы проводят встречи в Саудовской Аравии, где обсуждают возможность расширения режима прекращения огня, включая Черное море, как часть усилий по достижению всеобъемлющего мирного соглашения.
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.
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