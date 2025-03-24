Расправы и ежедневные угрозы: жизнь Маска после начала работы DOGE

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Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что сотрудники его ведомства регулярно получают угрозы из-за своей работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Выступая на заседании кабинета в Белом доме, он выразил благодарность членам команды, которые, несмотря на постоянное давление и нападки, продолжают выполнять свои обязанности в интересах американских налогоплательщиков. Маск отметил, что многие из этих специалистов — молодые и талантливые люди, которые могли бы зарабатывать миллионы долларов в частном секторе, но предпочли работать в DOGE.

Этот департамент был создан по инициативе президента Дональда Трампа с целью оптимизации государственных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что DOGE выявил многочисленные случаи несанкционированных трат со стороны американского правительства, которые не получали одобрения Конгресса.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

