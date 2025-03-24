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Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине

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Мир

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон сосредоточен исключительно на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине и никогда раньше не был так близок к этому.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Выступая на брифинге, она отметила, что американская сторона сосредоточила все усилия на прекращении боевых действий. По её словам, дистанция до этого момента минимальна, и ситуация находится на стадии, когда успех кажется почти достигнутым.

Брюс также подчеркнула, что после установления перемирия начнутся переговоры, направленные на обеспечение долгосрочного мира.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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