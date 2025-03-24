Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон сосредоточен исключительно на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине и никогда раньше не был так близок к этому.
Выступая на брифинге, она отметила, что американская сторона сосредоточила все усилия на прекращении боевых действий. По её словам, дистанция до этого момента минимальна, и ситуация находится на стадии, когда успех кажется почти достигнутым.
Брюс также подчеркнула, что после установления перемирия начнутся переговоры, направленные на обеспечение долгосрочного мира.
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