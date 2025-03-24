Экономическое преступление: стала известна судьба замороженных активов РФ

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Группа американских сенаторов обратилась к властям США с призывом передать замороженные российские активы Украине, а также убедить союзников последовать этому примеру.

Фото: flickr.com by Роман Боэд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Министерство финансов Соединённых Штатов Америки

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо, поступившее в его распоряжение.

Согласно данным издания, обращение было направлено госсекретарю США Марко Рубио и подписано сенаторами от обеих ведущих партий. Среди них республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Авторы письма настаивают на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала Украине более 300 миллиардов долларов из замороженных российских резервов, а не ограничивалась использованием только процентов от этих средств.

Кроме того, они поинтересовались, намерен ли Вашингтон разработать стратегию, которая подтолкнет страны ЕС, G7 и других союзников к аналогичным мерам. Сенаторы также подняли вопрос о возможности использования этих активов для закупки оборонного оборудования для Украины.

После начала российской спецоперации США, ЕС и страны Большой семерки заморозили около 300 миллиардов евро — почти половину валютных резервов России. Из них более 200 миллиардов евро хранятся в Европейском союзе, преимущественно в бельгийской клиринговой компании Euroclear.

Российский МИД неоднократно осуждал эти действия, называя их незаконным присвоением собственности. В Москве подчеркивали, что заморозка затронула не только частные активы, но и государственные средства страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия примет ответные меры в случае конфискации её активов на Западе. По его словам, Москва также располагает возможностью не возвращать зарубежные средства, находящиеся в российской юрисдикции.

* внесен в список террористов и экстремистов

Уточнения

Сенатор США — член Сената США, представляющий один из штатов.

