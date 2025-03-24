Пингвин-агент: США обвиняет Россию в шпионаже в Арктике

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Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выразила обеспокоенность активностью России в Арктическом регионе.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на заседании кабинета президента Дональда Трампа заявила, что Россия, по утверждениям Вашингтона, использует ледоколы и сторожевые корабли для слежки за американскими объектами в Арктике. В связи с этим она сообщила о планах по передислокации флота США.

Ранее источник в российской судостроительной отрасли рассказал РИА Новости, что США считают Арктику зоной своих стратегических интересов и обеспокоены успехами России в освоении региона. Именно этим, по его мнению, объясняется решение Вашингтона запустить масштабный проект по строительству ледокольного флота.

Дональд Трамп ранее заявил, что США планируют заказать 48 новых ледоколов, поскольку на данный момент у страны есть только один такой корабль, тогда как у России их насчитывается около 40. Он подчеркнул, что Арктика играет ключевую роль в международной логистике, поскольку через этот регион проходят важные торговые маршруты.

Вместе с тем, Счетная палата США в прошлом году предупредила о возможных задержках в строительстве новых ледоколов, а также самолетов и сторожевых кораблей для арктических операций. Причиной этого стали бюджетные ограничения и сложности в производственном процессе.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

