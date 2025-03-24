Вопрос будущего: стала известна судьба потерянных территорий Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что обсуждение территориальных и других аспектов украинского конфликта возможно только после установления режима полного прекращения огня.
Выступая на брифинге, она подчеркнула, что после достижения этого условия стороны смогут детально рассмотреть разногласия и обсудить шаги, необходимые для обеспечения долгосрочного мира.
Брюс также отметила, что подход нынешней администрации к урегулированию ситуации отличается от позиции предыдущего руководства США, что приводит к активным дискуссиям и многочисленным обсуждениям. По ее словам, главным приоритетом Вашингтона остается достижение мира в регионе, и именно на этом сосредоточены усилия президента и госсекретаря.
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