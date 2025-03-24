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Вопрос будущего: стала известна судьба потерянных территорий Украины

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Мир

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что обсуждение территориальных и других аспектов украинского конфликта возможно только после установления режима полного прекращения огня.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Выступая на брифинге, она подчеркнула, что после достижения этого условия стороны смогут детально рассмотреть разногласия и обсудить шаги, необходимые для обеспечения долгосрочного мира.

Брюс также отметила, что подход нынешней администрации к урегулированию ситуации отличается от позиции предыдущего руководства США, что приводит к активным дискуссиям и многочисленным обсуждениям. По ее словам, главным приоритетом Вашингтона остается достижение мира в регионе, и именно на этом сосредоточены усилия президента и госсекретаря.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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