Вопрос будущего: стала известна судьба потерянных территорий Украины

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Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что обсуждение территориальных и других аспектов украинского конфликта возможно только после установления режима полного прекращения огня.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Выступая на брифинге, она подчеркнула, что после достижения этого условия стороны смогут детально рассмотреть разногласия и обсудить шаги, необходимые для обеспечения долгосрочного мира.

Брюс также отметила, что подход нынешней администрации к урегулированию ситуации отличается от позиции предыдущего руководства США, что приводит к активным дискуссиям и многочисленным обсуждениям. По ее словам, главным приоритетом Вашингтона остается достижение мира в регионе, и именно на этом сосредоточены усилия президента и госсекретаря.

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