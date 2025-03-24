Американский контроль: Трамп назвал будущее энергосектора Украины

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках обсуждений по урегулированию конфликта на территории Украины Вашингтон затрагивает ряд чувствительных тем, включая вопросы границ, распределения территорий и контроль над стратегически важными объектами.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.

По словам американского лидера, в повестке переговоров фигурируют вопросы, касающиеся демаркационных линий, а также обсуждаются аспекты, связанные с правом собственности и управлением атомными электростанциями. Трамп отметил, что некоторые участники переговорного процесса высказывают мнение о целесообразности передачи управления одной из крупных АЭС под контроль США. Однако при этом он не уточнил, о каком именно энергетическом объекте идет речь.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

