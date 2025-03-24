Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках обсуждений по урегулированию конфликта на территории Украины Вашингтон затрагивает ряд чувствительных тем, включая вопросы границ, распределения территорий и контроль над стратегически важными объектами.
Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.
По словам американского лидера, в повестке переговоров фигурируют вопросы, касающиеся демаркационных линий, а также обсуждаются аспекты, связанные с правом собственности и управлением атомными электростанциями. Трамп отметил, что некоторые участники переговорного процесса высказывают мнение о целесообразности передачи управления одной из крупных АЭС под контроль США. Однако при этом он не уточнил, о каком именно энергетическом объекте идет речь.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.