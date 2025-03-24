Соседи поругались: Канада диктует США условия разговора с Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в понедельник, что готов к своему первому телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом с момента вступления в должность.
Однако готов он только при условии, что американский лидер будет уважать суверенитет Оттавы, передает агентство Рейтер.
Карни заявил журналистам, что готов к звонку, но добавил, что они будут говорить на своих условиях — и о всеобъемлющем соглашении, как суверенная страна, а не так, как это представляет Трамп.
В свете того, что досрочные выборы в Канаде были назначены на 28 апреля, Карни выразил предположение, что Трамп ожидает их результатов и только после этого будет готов обстоятельно решить торговые споры между странами.
Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону, но в случае присоединения Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности. Тогда же Трамп назвал Канаду худшим партнером для переговоров с Соединенными Штатами, но выразил уверенность, что "ей суждено" стать 51-м штатом.
Ма́рк Джозеф Ка́рни — канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель. Премьер-министр Канады с 14 марта 2025 года. Лидер Либеральной партии Канады с 9 марта 2025 года.
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