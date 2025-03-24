Соглашение достигнуто: Америка и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам

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Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Украиной по сделке на редкоземельные металлы.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Ее подписание ожидается в ближайшее время, сообщает Рейтер.

Американский президент заявил, что договоренность по редкоземельным металлам достигнута и договор будет подписан в ближайшее время.

Первоначальное подписание сделки было сорвано в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон. Трамп раскритиковал Зеленского за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского попросили покинуть Белый дом после словесной перепалки.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп— американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

