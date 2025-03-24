Только один путь: в США заявили о разрешении конфликта на Украине

На заседании кабинета президента США Дональда Трампа, состоявшемся в понедельник, госсекретарь Марко Рубио высказался о невозможности военного разрешения ситуации на Украине.
По мнению главы американской дипломатии, единственный действенный способ прекратить противостояние — проведение переговорного процесса.
Рубио сообщил, что в настоящее время в Саудовской Аравии проходят консультации технических специалистов из России и США. Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на достижение позитивных результатов в ходе этих контактов.
Госсекретарь особо подчеркнул заслуги американского президента в продвижении мирной инициативы. По его словам, администрации Трампа удается делать конструктивные шаги на пути к мирному урегулированию, несмотря на существенное противодействие. Он отметил, что некоторые государства и отдельные лица имеют альтернативное видение разрешения конфликта и создают препятствия для реализации американских инициатив.
Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
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