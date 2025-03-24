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Только один путь: в США заявили о разрешении конфликта на Украине

1:05
Мир

На заседании кабинета президента США Дональда Трампа, состоявшемся в понедельник, госсекретарь Марко Рубио высказался о невозможности военного разрешения ситуации на Украине.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

По мнению главы американской дипломатии, единственный действенный способ прекратить противостояние — проведение переговорного процесса.

Рубио сообщил, что в настоящее время в Саудовской Аравии проходят консультации технических специалистов из России и США. Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на достижение позитивных результатов в ходе этих контактов.

Госсекретарь особо подчеркнул заслуги американского президента в продвижении мирной инициативы. По его словам, администрации Трампа удается делать конструктивные шаги на пути к мирному урегулированию, несмотря на существенное противодействие. Он отметил, что некоторые государства и отдельные лица имеют альтернативное видение разрешения конфликта и создают препятствия для реализации американских инициатив.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био  — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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