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Историческая неудача: европейский блицкриг на Россию не удался

1:29
Мир

Представитель внешнеполитического ведомства России констатировала неудачу западных попыток дестабилизировать российское общество через идеологическое воздействие.

Мария Захарова
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая перед аудиторией РЭУ имени Плеханова, подчеркнула, что планы по созданию внутренних конфликтов в стране не увенчались успехом.

По словам дипломата, западные стратеги рассчитывали на молниеносный эффект своих действий во всех сферах противостояния. Не затрагивая вопросы военного характера как выходящие за рамки её компетенции, Захарова сосредоточилась на идеологическом аспекте. Она отметила, что оппоненты России делали ставку на разжигание межпоколенческих конфликтов и социальной напряженности на фоне искусственно созданных экономических трудностей.

Представитель МИД указала на историческую эффективность подобной тактики в прошлом, в частности, в период завершения 1980-х годов. Однако в нынешней ситуации российское общество продемонстрировало устойчивость перед внешним давлением. Захарова выразила уверенность, что Россия успешно преодолела, преодолевает и продолжит преодолевать подобные вызовы.

Дипломат подчеркнула, что страна выдержала направленный против неё удар, несмотря на всестороннюю подготовку и расчёты западных оппонентов на быстрый успех своей стратегии.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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