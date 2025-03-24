Время единения: в Молдавии выступили с сенсационным заявлением о Победе

2:17 Your browser does not support the audio element. Мир

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне молдавский координационный комитет "Победа" обратился к политическим силам республики с призывом отказаться от разрозненных мероприятий в пользу совместного празднования этой знаменательной даты.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Глава комитета Алексей Петрович на своем Telegram-канале выразил обеспокоенность ситуацией, когда различные общественно-политические силы проводят отдельные акции в регионах страны.

По его мнению, подобная разобщенность противоречит самому духу Победы, ведь предки современных молдаван сражались с врагом единым фронтом, тогда как их потомки, проживая в одном государстве, отмечают памятную дату порознь.

Петрович подчеркнул, что многократные возложения цветов разными группами к одним и тем же монументам в течение дня не способствуют укреплению исторической памяти.

Он напомнил, что до священного праздника остается немногим более месяца, и молдавский народ заслуживает встретить его достойно — не разрозненными партийными группами, а сплоченным строем наследников великой Победы.

Важно отметить, что Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар противника с началом войны. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистской Германии и её союзников, включая Румынию и Венгрию, приступила к бомбардировкам территории Молдавской ССР.

Период оккупации принес неисчислимые страдания: каждый десятый житель республики (207 тысяч человек) подвергся пыткам, из них 23 тысячи скончались. От голода и болезней за первые два года оккупационного режима погибло около 200 тысяч молдаван. На территории республики функционировало 49 концентрационных лагерей.

В то же время около 400 тысяч уроженцев Молдавии доблестно сражались в рядах Красной Армии. Героизм 250 тысяч из них был отмечен государственными наградами, а 19 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

