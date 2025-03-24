Уход из фонда: Россия и Белоруссия прекращают выплаты в немецкий фнд

Согласно совместному заявлению Минска и Москвы, страны расценивают как неуважение к пострадавшим от фашизма народам намерение приостановить их участие в попечительском совете германского фонда "Память, ответственность и будущее".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Данная организация была учреждена специально для поддержки пострадавших от нацистского режима жителей государств Центральной и Восточной Европы.

В документе подчеркивается, что указанная структура создавалась при активном содействии белорусской и российской сторон для оказания помощи жертвам фашистской оккупации, преимущественно из Белоруссия, России и Украины — территорий СССР, наиболее серьезно пострадавших в период Второй мировой войны.

Белорусский МИД распространил текст совместного заявления государств — участников договора о создании Союзного государства. В нем отмечается, что германская организация под необоснованными предлогами поставила под вопрос дальнейшее сотрудничество с Белоруссией и Россией.

Представителей этих стран обвиняют в якобы угрозе реализации уставных задач фонда, его интересам и репутации, а также в создании опасности для лиц, участвующих в проектах организации.

В заявлении указывается, что подобные действия немецкой стороны воспринимаются как проявление неуважения к государствам и народам, пострадавшим от германского фашизма, а также к жертвам нацизма и их потомкам. Отмечается, что в последнее время деятельность фонда претерпела существенные изменения, приобретя явную антибелорусскую и антироссийскую направленность. По мнению авторов документа, первоначальные цели организации, заключавшиеся в содействии примирению между народами и поддержке выживших жертв нацистского режима, полностью утратили свое значение.

Минск и Москва категорически осуждают эти циничные и позорные шаги германской стороны, которые, как утверждается в заявлении, свидетельствуют об усиливающемся в политических кругах ФРГ историческом ревизионизме и политизации культуры памяти.

Уточнения

За́падная Герма́ния была провозглашена 23 мая 1949 года на территориях, расположенных на американской, британской и французской зонах оккупации нацистской Германии (Тризонии).

