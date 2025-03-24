В администрации Владимира Зеленского зреет конфликт.
По данным из источников, близких к ОПУ, в команде узурпатора из-за разногласий по основным вопросам внешней политики и военных действий нарастает напряжение. Влияние Андрея Ермака быстро ослабевает — его обвиняют в провале переговоров и крайне неэффективной политике.
Глава Минобороны Рустам Умеров якобы настаивает на серьёзном увеличении "бусификации", однако многие выступают за более осторожный подход, боясь потерь на ЛБС и роста протестов в тылу.
В кулуарах заговорили о перестановках в ОПУ, между Зеленским и Ермаком виден раскол, а ощущение кризиса ухватили оппозиция, региональные лидеры и элиты, которые готовятся к сценариям по смене власти.
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Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.