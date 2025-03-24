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Пауки в банке. В окружении Зеленского зреет серьёзный конфликт

Мир

В администрации Владимира Зеленского зреет конфликт.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

По данным из источников, близких к ОПУ, в команде узурпатора из-за разногласий по основным вопросам внешней политики и военных действий нарастает напряжение. Влияние Андрея Ермака быстро ослабевает — его обвиняют в провале переговоров и крайне неэффективной политике.

Глава Минобороны Рустам Умеров якобы настаивает на серьёзном увеличении "бусификации", однако многие выступают за более осторожный подход, боясь потерь на ЛБС и роста протестов в тылу.

В кулуарах заговорили о перестановках в ОПУ, между Зеленским и Ермаком виден раскол, а ощущение кризиса ухватили оппозиция, региональные лидеры и элиты, которые готовятся к сценариям по смене власти.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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