Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила

Американский лидер Дональд Трамп остался недоволен своим портретом, который выставлен в галерее портретов всех президентов США в Колорадо.
Он напомнил, что никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя.
По словам американского президента, художница Сара Бордман "вероятно, утратила свой талант с возрастом".
Именно она написала портрет Трампа и ранее создала портрет 44-го президента США Барака Обамы, пишет KP. RU.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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