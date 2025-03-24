Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила

Американский лидер Дональд Трамп остался недоволен своим портретом, который выставлен в галерее портретов всех президентов США в Колорадо.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

Он напомнил, что никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя.

По словам американского президента, художница Сара Бордман "вероятно, утратила свой талант с возрастом".

Именно она написала портрет Трампа и ранее создала портрет 44-го президента США Барака Обамы, пишет KP. RU.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

