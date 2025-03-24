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В США зреет скандал против Трампа: что же сделал американский президент

1:18
Мир

В США разгорается новый скандал вокруг решения администрации президента Дональда Трампа расформировать министерство образования.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Коалиция образовательных организаций страны намерена подать судебный иск против администрации, утверждая, что ликвидация ведомства нанесет непоправимый ущерб системе образования и поставит под угрозу права миллионов учащихся и педагогов.

По мнению истцов, закрытие министерства образования создаст риск для 400 тысяч рабочих мест в сфере образования, а также сделает невозможным для ведомства гарантировать целевое использование федерального финансирования образования. Кроме того, ликвидация министерства угрожает поддержке 7,5 миллиона студентов с ограниченными возможностями и делает миллионы студентов уязвимыми для дискриминации.

Ранее Трамп подписал указ о начале расформирования министерства образования, ссылаясь на то, что США тратят на образование больше денег, чем любая другая страна, но находятся "в самом низу списка" по уровню успешности образования. Однако правозащитные организации и педагогические сообщества не согласны с этим решением и намерены бороться за сохранение министерства образования.

Уточнения

Министерство образования США — один из исполнительных департаментов США. Министерство возглавляет министр образования США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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