Идут на конфликт: Украина требует отстранить спецпосланника Трампа

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Недавние заявления Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США по урегулированию конфликта на Украине, вызвали бурную реакцию в украинских политических кругах.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Верховная Рада

В частности, Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, выразил своё крайнее недоумение и возмущение.

Мережко назвал заявления Уиткоффа позорными, шокирующими и свидетельствующими о некомпетентности и непрофессионализме. Он выразил непонимание, о чём именно идёт речь в этих заявлениях, и поставил под сомнение компетентность Уиткоффа в вопросах урегулирования конфликта. В результате Мережко потребовал отстранить спецпредставителя Трампа от участия в переговорах по Украине.

Поводом для такого возмущения стало интервью Уиткоффа американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он рассказал о деталях обсуждения статуса новых российских регионов. Уиткофф подчеркнул, что центральным вопросом остаётся признание этих регионов международным сообществом и Украиной. Кроме того, он отметил, что важным фактором является способность украинского президента Владимира Зеленского сохранить политическую стабильность в случае признания новых территорий.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф – американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

