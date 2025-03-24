Загадочный кукловод: поездка в Прибалтику покажет хозяина экс-президента Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поставил под сомнение источники финансирования визита экс-президента Саломе Зурабишвили в страны Прибалтики.
По его словам, ответ на вопрос о спонсорах поездки позволит определить, чьи интересы она представляет. Зурабишвили, отправившаяся 24 марта в Литву, Латвию и Эстонию, планирует провести встречи с местными властями и выступить в литовском Сейме.
Папуашвили выразил недоумение враждебной позицией прибалтийских государств в отношении Грузии. Он предположил, что Литва, Латвия и Эстония, будучи членами НАТО, используют грузинский народ как инструмент для отвлечения внимания России от собственных проблем.
Спикер также отметил, что подобная стратегия связана с поддержкой экстремистских политиков внутри Грузии.
Депутат Ираклий Кадагишвили добавил, что оппозиция, включая Зурабишвили, утратила внутреннюю поддержку и теперь полагается на внешнее финансирование. По его данным, страны Балтии выделили средства на организацию протестных акций, запланированных на 31 марта, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он назвал визит экс-президента попыткой реанимировать провалившиеся политические проекты, подчеркнув, что после ухода с поста её влияние значительно снизилось.
На этом фоне Прибалтика ввела новые санкции против грузинских чиновников: Эстония включила в список 55 человек, Литва — 74, а Латвия — 16.
Приба́лтика — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию, а также Калининградскую область России.
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