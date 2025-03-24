Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасное соседство: как солнце превращает полезный компонент в яд для кожи
Что скрывают обычные средства для уборки? Чистота или опасность для жизни
Вы думаете, узкие джинсы — это катастрофа? Попробуйте эту обувь, и все изменится
Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила
Бои продолжатся: Украина не способна сесть за стол переговоров
Миллион на колесах: какие машины ещё можно поймать до подорожания
Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка
Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала
В США зреет скандал против Трампа: что же сделал американский президент

Загадочный кукловод: поездка в Прибалтику покажет хозяина экс-президента Грузии

1:41
Мир

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поставил под сомнение источники финансирования визита экс-президента Саломе Зурабишвили в страны Прибалтики.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

По его словам, ответ на вопрос о спонсорах поездки позволит определить, чьи интересы она представляет. Зурабишвили, отправившаяся 24 марта в Литву, Латвию и Эстонию, планирует провести встречи с местными властями и выступить в литовском Сейме.

Папуашвили выразил недоумение враждебной позицией прибалтийских государств в отношении Грузии. Он предположил, что Литва, Латвия и Эстония, будучи членами НАТО, используют грузинский народ как инструмент для отвлечения внимания России от собственных проблем.

Спикер также отметил, что подобная стратегия связана с поддержкой экстремистских политиков внутри Грузии.

Депутат Ираклий Кадагишвили добавил, что оппозиция, включая Зурабишвили, утратила внутреннюю поддержку и теперь полагается на внешнее финансирование. По его данным, страны Балтии выделили средства на организацию протестных акций, запланированных на 31 марта, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он назвал визит экс-президента попыткой реанимировать провалившиеся политические проекты, подчеркнув, что после ухода с поста её влияние значительно снизилось.

На этом фоне Прибалтика ввела новые санкции против грузинских чиновников: Эстония включила в список 55 человек, Литва — 74, а Латвия — 16.

Уточнения

Приба́лтика — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию, а также Калининградскую область России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Садоводство, цветоводство
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Российский шоу-бизнес
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова Оборзевшая хунта. Чего добивается Зеленский, нанося удары по энергообъектам РФ? Дмитрий Плотников Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда Игорь Буккер
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Последние материалы
Опасное соседство: как солнце превращает полезный компонент в яд для кожи
Что скрывают обычные средства для уборки? Чистота или опасность для жизни
Вы думаете, узкие джинсы — это катастрофа? Попробуйте эту обувь, и все изменится
Трамп обидел художницу, которая написала его портрет: вот какую ошибку она допустила
Бои продолжатся: Украина не способна сесть за стол переговоров
Миллион на колесах: какие машины ещё можно поймать до подорожания
Военное преступление: Израиль обстрелял гуманитарную миссию из танка
Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала
В США зреет скандал против Трампа: что же сделал американский президент
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.