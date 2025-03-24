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Общая победа: Сербия заинтересована в победе России на Украине

Мир

Российский успех в затянувшемся конфликте на Украине, по мнению специалиста сербского Института европейских исследований и приглашённого профессора МГИМО МИД РФ Стевана Гайича, может ослабить внешнее принуждение в адрес Сербии и помочь ей избавиться от жёсткого влияния Брюсселя.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Он полагал, что достижение ясной и безоговорочной победы России необходимо Белграду, так как при усилении позиций Москвы западные государства оказывают ещё большее давление на сербское руководство, стремясь окончательно урегулировать "сербский вопрос".

Эксперт также отмечал, что возвращение к активным переговорным процессам между Россией и США в совокупности с мерами по разрядке ситуации на Украине будут способствовать избавлению Сербии от "ига Брюсселя".

При этом он подчёркивал, что в сербском обществе усиливается протест против стран политического Запада, в том числе против главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Гайича, негативная кампания против России в западных средствах массовой информации напоминает Сербии период 1990-х годов, когда страна подвергалась подобной пропаганде. Он обращал внимание на то, что последствия натовских бомбардировок сохраняются до сих пор, особенно для поколения, которое не застало описанные события, но сталкивается с их отголосками.

В 1999 году столкновения между косовскими сепаратистами из так называемой Освободительной армии Косово и сербскими силовыми подразделениями привели к военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия.

Действия альянса, предпринятые без согласования с Совбезом ООН, аргументировались обвинениями Белграда в этнических чистках на территории Косово. Авиаудары, продолжавшиеся с 24 марта по 10 июня 1999 года, унесли жизни более 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей, и причинили ущерб на 100 миллиардов долларов. До настоящего времени врачи фиксируют рост онкозаболеваний, который связывают с применением в ходе бомбардировок обеднённого урана.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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