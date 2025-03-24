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Украина разрушит ЕС: Венгрия против прихода Киева в Европу

Мир

Петер Сийярто выразил уверенность, что ускоренное принятие Украины в состав ЕС может подорвать благополучие и безопасность стран Европы.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Он полагает, что подобные действия способны подорвать экономическую устойчивость сообщества и поставить под удар общую стабильность.

Кроме того, министр указывал на то, что нынешнее положение Украины, вовлечённой в затяжной конфликт, и её текущий уровень развития чреваты снижением конкурентоспособности европейского рынка, а также негативным влиянием на сельскохозяйственный сектор и социальную защиту граждан.

Сийярто полагал, что такие последствия могут стать критическими для всего Евросоюза.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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