Проходят творчески. В Саудовской Аравии США и РФ обсуждают злободневные темы

Участники российско-американских консультаций в Саудовской Аравии сделали перерыв на обед.
О встрече представителей России и США в Эр-Рияде, которые уже несколько часов проводят переговоры, сообщило РИА Новости.
Бывший заместитель главы МИД, сенатор Григорий Карасин, входящий в делегацию от России, рассказал, что переговоры с американцами "проходят творчески", идёт "интересное обсуждение злободневных тем", сообщает также "Интерфакс".
По оценке российского дипломата, Кремлю и Белому дому "удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга".
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