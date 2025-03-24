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Проходят творчески. В Саудовской Аравии США и РФ обсуждают злободневные темы

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Мир

Участники российско-американских консультаций в Саудовской Аравии сделали перерыв на обед.

Зал для совещаний
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зал для совещаний

О встрече представителей России и США в Эр-Рияде, которые уже несколько часов проводят переговоры, сообщило РИА Новости.

Бывший заместитель главы МИД, сенатор Григорий Карасин, входящий в делегацию от России, рассказал, что переговоры с американцами "проходят творчески", идёт "интересное обсуждение злободневных тем", сообщает также "Интерфакс".

По оценке российского дипломата, Кремлю и Белому дому "удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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