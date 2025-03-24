Европа против: ЕС осудил Израиль за по ХТШ*

Во время своего визита в Израиль глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас выразила обеспокоенность действиями израильской армии на территории Сирии.
Она указала, что удары по сирийским объектам, по её мнению, не только не способствуют стабильности в регионе, но и могут усилить процессы радикализации, что в долгосрочной перспективе создаёт угрозу самой израильской безопасности.
Каллас отметила, что на текущий момент Сирия не ведёт прямых военных действий против Израиля, а потому атаки со стороны израильской армии выглядят неоправданными. По её словам, такие действия провоцируют рост напряженности и создают условия для усиления антиизраильских настроений.
Евросоюз, по её словам, заинтересован в том, чтобы безопасность Израиля не подвергалась дополнительным рискам.
С начала декабря прошлого года, после политических изменений в сирийском руководстве, Израиль активизировал военные операции на сирийской территории. Целями израильских ударов стали склады с вооружением, военные аэродромы и системы противовоздушной обороны, расположенные в различных регионах Сирии.
В частности, в пятницу были атакованы авиабаза в районе Пальмиры и военный объект Т-4, находящийся между Пальмирой и Хомсом.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018-2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года.
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