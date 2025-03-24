Европа против: ЕС осудил Израиль за по ХТШ*

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Во время своего визита в Израиль глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас выразила обеспокоенность действиями израильской армии на территории Сирии.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Она указала, что удары по сирийским объектам, по её мнению, не только не способствуют стабильности в регионе, но и могут усилить процессы радикализации, что в долгосрочной перспективе создаёт угрозу самой израильской безопасности.

Каллас отметила, что на текущий момент Сирия не ведёт прямых военных действий против Израиля, а потому атаки со стороны израильской армии выглядят неоправданными. По её словам, такие действия провоцируют рост напряженности и создают условия для усиления антиизраильских настроений.

Евросоюз, по её словам, заинтересован в том, чтобы безопасность Израиля не подвергалась дополнительным рискам.

С начала декабря прошлого года, после политических изменений в сирийском руководстве, Израиль активизировал военные операции на сирийской территории. Целями израильских ударов стали склады с вооружением, военные аэродромы и системы противовоздушной обороны, расположенные в различных регионах Сирии.

В частности, в пятницу были атакованы авиабаза в районе Пальмиры и военный объект Т-4, находящийся между Пальмирой и Хомсом.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018-2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года.

