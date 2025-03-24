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ЕС против Трампа: Европа сорвет переговоры РФ и США

1:42
Мир

Чей Боуз высказал предположение, что Брюссель и Лондон имеют намерение подорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования на Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По мнению Боуза, Европейский Союз и Великобритания стремятся осложнить работу администрации Трампа, сорвать его планы по достижению мира и помешать его попыткам реформировать Североатлантический альянс.

Это заявление прозвучало на фоне недавних контактов на высшем уровне. Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы украинского урегулирования и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, подчеркнув особую ответственность России и США за поддержание глобальной безопасности и стабильности. Российский лидер позитивно отреагировал на идею американского коллеги о взаимном 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры сторонами конфликта и отдал соответствующее поручение военным.

Хотя Владимир Зеленский впоследствии заявлял о готовности украинской стороны поддержать данное предложение, уже на следующий день Министерство обороны России сообщило об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

По данным ведомства, атака была предпринята киевским режимом всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа. Как позже отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимности в прекращении ударов со стороны Украины не наблюдается.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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