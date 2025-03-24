Чей Боуз высказал предположение, что Брюссель и Лондон имеют намерение подорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования на Украине.
По мнению Боуза, Европейский Союз и Великобритания стремятся осложнить работу администрации Трампа, сорвать его планы по достижению мира и помешать его попыткам реформировать Североатлантический альянс.
Это заявление прозвучало на фоне недавних контактов на высшем уровне. Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В ходе беседы лидеры обсудили вопросы украинского урегулирования и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, подчеркнув особую ответственность России и США за поддержание глобальной безопасности и стабильности. Российский лидер позитивно отреагировал на идею американского коллеги о взаимном 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры сторонами конфликта и отдал соответствующее поручение военным.
Хотя Владимир Зеленский впоследствии заявлял о готовности украинской стороны поддержать данное предложение, уже на следующий день Министерство обороны России сообщило об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.
По данным ведомства, атака была предпринята киевским режимом всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа. Как позже отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимности в прекращении ударов со стороны Украины не наблюдается.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.