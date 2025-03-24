Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ

Москва и Вашингтон выражают заинтересованность в поиске путей разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей, которые он охарактеризовал как "очертания сделки". Однако в Кремле подчеркнули, что впереди еще много работы по различным аспектам урегулирования.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.