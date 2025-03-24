Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ

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Москва и Вашингтон выражают заинтересованность в поиске путей разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей, которые он охарактеризовал как "очертания сделки". Однако в Кремле подчеркнули, что впереди еще много работы по различным аспектам урегулирования.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

