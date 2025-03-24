Вопрос безопасности — Песков раскрыл подробности встречи с США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Основной темой переговоров России и США, проходящих в Эр-Рияде, стала безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что именно этот вопрос лежит в основе обсуждаемой Черноморской инициативы.

Диалог между представителями двух стран начался в понедельник. Российскую делегацию возглавляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ожидается, что главным предметом переговоров станут детали возможного возобновления инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства. Этот вопрос поднимался и в ходе одного из последних телефонных разговоров между президентами РФ и США.

В то же время в Кремле не исключают, что на встрече могут затронуть и другие темы, в том числе связанные с урегулированием конфликта на Украине.

Уточнения

Чёрное мо́ре - внутреннее море бассейна Атлантического океана.

