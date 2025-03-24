Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США

Вопрос о восстановлении Черноморской инициативы стал одной из ключевых тем переговоров между Россией и США, которые проходят в Эр-Рияде.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, обсуждение сосредоточено на всех аспектах, связанных с возможным возобновлением этой инициативы.
Встреча экспертов из двух стран проходит в понедельник в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Кто именно входит в делегацию США, пока не уточняется. Однако известно, что переговоры посвящены вопросам, связанным с Черноморской инициативой.
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.
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