Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США

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Вопрос о восстановлении Черноморской инициативы стал одной из ключевых тем переговоров между Россией и США, которые проходят в Эр-Рияде.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение сосредоточено на всех аспектах, связанных с возможным возобновлением этой инициативы.

Встреча экспертов из двух стран проходит в понедельник в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Кто именно входит в делегацию США, пока не уточняется. Однако известно, что переговоры посвящены вопросам, связанным с Черноморской инициативой.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

