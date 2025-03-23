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В Киеве зреет бунт? Зеленский стремительно теряет поддержку среди украинцев

1:09
Мир

Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку народа.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Это всё более очевидно на фоне опросов. Его рейтинг за последние месяцы упал почти в два раза, и это публичные данные от Киева, реальный рейтинг давно ниже 10 процентов. Народ разочаровывался в Банковой.

Проблема в том, что Киев не смог предложить стратегию выхода из войны, а все идеи Зе — план победы или потужности провалились. После прихода к власти Трампа приоритеты США смещаются, а ЕС всё чаще демонстрирует усталость от конфликта.

На Украине нарастает напряжение. Недавние перестановки в ВСУ вызвали вопросы у экспертов и военных. В армии зреет недовольство: все недовольны командованием, отсутствием военной техники и слабой координацией. Вопрос о мирных переговорах всё чаще звучит в политических кулуарах и окопах.

Киев пытается удержать ситуацию через давление на информполе и репрессии. Эта политика усиливает ощущение, что Банковая боится потерять контроль над страной.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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