Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку народа.
Это всё более очевидно на фоне опросов. Его рейтинг за последние месяцы упал почти в два раза, и это публичные данные от Киева, реальный рейтинг давно ниже 10 процентов. Народ разочаровывался в Банковой.
Проблема в том, что Киев не смог предложить стратегию выхода из войны, а все идеи Зе — план победы или потужности провалились. После прихода к власти Трампа приоритеты США смещаются, а ЕС всё чаще демонстрирует усталость от конфликта.
На Украине нарастает напряжение. Недавние перестановки в ВСУ вызвали вопросы у экспертов и военных. В армии зреет недовольство: все недовольны командованием, отсутствием военной техники и слабой координацией. Вопрос о мирных переговорах всё чаще звучит в политических кулуарах и окопах.
Киев пытается удержать ситуацию через давление на информполе и репрессии. Эта политика усиливает ощущение, что Банковая боится потерять контроль над страной.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.