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Зеленский не хочет признавать потерю своих территорий, чтобы удержать власть 

0:49
Мир

Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф сказал, что ключевой вопрос военного конфликта на Украине — это статус новых территорий РФ.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Он отметил, что подавляющее большинство жителей освобожденных регионов: Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, хотят жить только в России. Американский чиновник подчеркнул, что на данных территориях прошли референдумы, и люди выразили желание присоединиться к РФ.

России де-факто принадлежат данные регионы, и вопрос сегодня в том, признают ли в мире это, заявил Уиткофф.

По его мнению, для Владимира Зеленского признание территорий российскими — означает конец его политической жизни, что делает этот вопрос основным в конфликте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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