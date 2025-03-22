Специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф сказал, что ключевой вопрос военного конфликта на Украине — это статус новых территорий РФ.
Он отметил, что подавляющее большинство жителей освобожденных регионов: Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, хотят жить только в России. Американский чиновник подчеркнул, что на данных территориях прошли референдумы, и люди выразили желание присоединиться к РФ.
России де-факто принадлежат данные регионы, и вопрос сегодня в том, признают ли в мире это, заявил Уиткофф.
По его мнению, для Владимира Зеленского признание территорий российскими — означает конец его политической жизни, что делает этот вопрос основным в конфликте.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.