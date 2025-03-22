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Судьба переговоров в руках одного человека — Зеленского

2:29
Мир

Ростислав Ищенко выразил мнение, что, несмотря на возможное давление со стороны США, окончательное слово в вопросе достижения мира будет принадлежать Владимиру Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

По словам аналитика, которое он высказал изданию "Военное дело", американский лидер Дональд Трамп может провести еще одну встречу с Зеленским и повторить свои прежние заявления, однако решение о прекращении конфликта будет зависеть исключительно от украинского президента. Ищенко подчеркнул, что Зеленский, судя по всему, не стремится к мирному урегулированию.

Эксперт связывает это с личными амбициями Зеленского, который, вероятно, рассчитывал на триумфальное признание после прихода к власти. Однако, как отметил Ищенко, Зеленский столкнулся с разочарованием, когда понял, что президент России Владимир Путин не проявляет желания проводить с ним переговоры.

С тех пор, по мнению аналитика, у Зеленского сформировалась стойкая неприязнь, которая исключает для него возможность мирного решения конфликта. Ищенко добавил, что украинский лидер стремится доказать свою значимость и независимость, подчеркивая, что он не является слабым политиком и уже давно вышел из возраста, когда его можно недооценивать.

Кроме того, эксперт обратил внимание на изменение отношения Зеленского к Трампу. Как только американский президент начал говорить о необходимости мирного урегулирования на Украине, он, по мнению Ищенко, стал для украинского лидера противником. В результате Зеленский начал выстраивать отношения с европейскими политиками, которые разделяют его негативное отношение к Трампу, и совместно с ними предпринимать действия, направленные против американского лидера.

Ищенко отметил, что ресурсов для таких действий у Украины и ее союзников недостаточно, но они используют все доступные возможности. При этом эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты могут оказывать давление на Украину, побуждая ее к определенным шагам, однако это давление пока не привело к конкретным результатам. По мнению аналитика, процесс принуждения еще не завершен, и его исход остается неопределенным. В конечном итоге, как считает Ищенко, решение будет принимать сам Зеленский, который на данный момент предпочитает продолжать конфликт, невзирая на последствия для своей страны.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп - американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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